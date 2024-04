Valle del Peschiera batte 4-3 la capolista Monterotondo e aggancia il 5° posto. Pezzotti: «Orgoglioso dei miei ragazzi»

RIETI - Il Valle del Peschiera si veste da grande e aggancia la quinta posizione: 4-3 al Monterotondo dopo una partita infinita. Monaco ne fa tre, Caldentey mette la ciliegina sulla torta.

Il Valle del Peschiera ospita la capolista, al Gudini trenta tifosi eretini. Per mantenere la calma sugli spalti, al Gudini presenti anche le forze dell’ordine e steward.

Il primo tempo

Mister Pezzotti sceglie quasi la stessa formazione con la quale è arrivato il successo contro il Fiano Romano. Il Monterotondo gioca sapendo già il risultato del Rieti (1-1).

Primo quart’ora di buoni fraseggi per le due compagini. Gli ospiti giocano più con lanci lunghi e campi di gioco, i padroni di casa palla a terra. Su un cross nei primi minuti Floridi colpisce la traversa. Per il Monterotondo Balestra su un’occasione calcia fuori. Al 17’ i reatini in ripartenza fanno male: Floridi parte fortissimo, mette in mezzo per Colangeli che fa un velo geniale per Monaco che calcia un sinistro millimetrico sul palo più lontano Anedda per il gol dell’1-0. Al 24’ Tornatore ha la palla per il pareggio ma davanti a Colasi non trova l’angolo giusto, Colasi para e mette in angolo. Col passare dei minuti risale il Vdp, Della Penna al 34’ tira a giro ma sfiora il palo.

La ripresa

Al 2’ arriva subito il pareggio del Monterotondo: su corner Palmieri di testa cerca il palo più lontano da Colasi per il gol dell’1-1. Poco dopo Blandino colpisce la traversa. All’11 la coppia Colangeli-Monaco punge ancora: Colangeli mette in mezzo per Monaco che di testa svetta per il 2-1. Al 17’ si accende un parapiglia per due decisioni arbitrali molto discusse dalle due compagini. Nel parapiglia viene espulso Motzo dalla panchina per il Monterotondo. Al 26’ palla a Caldentey che fa tutto solo e dal limite mette la sfera in buca d’angolo per il 3-1.

Al 33’ accorcia le distanze il Monterotondo con Tornatore dopo un errore in fase difensiva. Al 39’ pareggia di nuovo il Monterotondo con Tornatore che fa 3-3. Partita infinta: al 42’ ancora Monaco fa tripletta. Gol che sa di tutta l’esperienza di un giocatore infinito. Espulso Monaco a pochi secondi dal triplice fischio per doppio giallo. Animi tesi a fine partita ma squadre che vengono separate tempestivamente.

Le dichiarazioni del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Vittoria meritata, sono orgoglioso dei miei ragazzi. Nonostante i pochi allenamenti per preparala i ragazzi hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto, questo vuol dire che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Non era facile ma sapevo di poter far una grande partita. Siamo molto contenti, il pareggio ci stava stretto e non era facile fare il quarto gol».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Colasi, Floridi, Campanelli, Cianetti, Marcelli, Colasanti, Della Penna, Caldentey, Monaco, Colangeli (40’st Tunkara), Novelli (45’st Cenfi). A disp. Natali, Sgavicchia, Cenfi, Ousmane, Cavalli, Di Lorenzo, Tunkara, Trippa, Severoni. All. Lorenzo Pezzotti

Monterotondo 1935: Anedda, Bello, Teodori, Petrocchi (1’st Sacripanti), Palmieri, Bellagamba, Maresca (26’st Bizzarri), Blandino, Tornatore, Collacchi, Balestra (26’st Sandini). A disp. Antonucci, Sandini, Bizzarri, Motzo, Fiorenza, Barbetti, De Dominicis, Virzi, Sacripanti. All. Cristiano Di Loreto

Arbitro: Martinoli di Ostia Lido (Lopez e Ceccanese)

Marcatori:17’pt ,11’st e 42’st Monaco, 2’st Palmieri, 33’ st e 39’st Tornatore

Note. Espulso Motzo dalla panchina e Monaco per doppio ammonizione. Ammoniti: Cianetti, Caldentey, Della Penna, Monaco (V), Maresca, Palmieri, Sandini (M). Angoli: 2-9. Recupero: 2’ pt-5’ st