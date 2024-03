Il Fc Rieti sorride, Monterotondo meno: 1-1. Botta e risposta tra Tornatore e Ferazzoli. Foto

RIETI - Un pareggio di platino, quello ottenuto dal Fc Rieti al 'Cecconi' contro un Monterotondo che si giocava il tutto per tutto contro gli amarantoceleste per "annullare" il ko dell'andata e per non rischiare di perdere uno degli ultimi treni- promozione disponibili.



L'1-1 finale può essere riassunto dal botta e risposta iniziale tra Tornatore per i padroni di casa dopo appena due giri di lancette e la zuccata vincente di Daniele Ferazzoli per gli amarantoceleste, che dopo aver deciso il match dell'andata in pieno recupero, stavolta inchioda la partita sulla parità regalando un punto preziosissimo alla banda reatina.



Una partita molto sentita, 95' che hanno regalato emozioni e tanta combattività da ambo le parti, specialmente nella ripresa quando il Monterotondo ha provato a spingere maggiormente sull'acceleratore per fare prendere l'ago della bilancia dalla propria parte e il Rieti pronto a colpire di rimessa.



In classifica, il Monterotondo resta avanti di due lunghezze, ma il Rieti avrà a disposizione due gare in più rispetto agli eretini per provare a colmare il gap di due punti e riportarsi avanti definitivamente.

Il tabellino

Monterotondo: Anedda, Bello, Teodori, Petrocchi (26’st Maresca), Palmieri, Bellagamba, Motzo (27’st Balestra), Blandino, Tornatore, Collacchi, Bornivelli (43’st Sacripanti).A disp.: Antonucci, Fiorenza, Stillo, De Dominicis, Barbetti, Sandini. All. Di Loreto

Fc Rieti: Roversi, Peschiaroli, Adiko, Severoni (25’st Cardini), Zanette, Politanó, Fiorucci, Ferrazzoli, Tramontano, Romani (38’st Cavallari), Nobile. A disp.: Pezzotti, Fabri, Parente, Laurenti, Giannecchini, Anzuini, Cenciarelli. All. Ferazzoli

Arbitro: Carucci di Roma 2

Marcatori: 2’pt Tornatore, 6’pt Ferrazzoli

Note: Ammoniti: Collacchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angoli 6-4. Recupero: 1'pt, 5'st.