Valle del Peschiera prova a bloccare la capolista Monterotondo. Pezzotti: «Ce la giocheremo»

RIETI - Domani, alle 16, al Gudini una delle partite più importanti e belle per il Valle del Peschiera: i rossoblù ospitano la prima della classe, il Monterotondo 1935. La gara di andata al Cecconi, terminò con la vittoria degli eretini per 4-2 anche se i reatini non avevano sfigurato.

Il Monterotondo arriva alla gara dopo una sconfitta che mancava da più di tre mesi (0-1 per il Settebagni). Ko che è costato caro in classifica, anche se visivamente gli eretini sono al primo posto a +1 dal Rieti, hanno comunque due gare in più e non possono concedersi altri passi falsi. Mister Pezzotti vuole la salvezza matematica, sicuramente anche un ipotetico terzo posto che dista solo tre lunghezze e, più di tutti, non sfigurare contro la prima della classe.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Non è una partita che ha bisogno di presentazioni.

Giochiamo contro la prima della classe e personalmente la squadra che mi ha impressionato di più in tutto il girone. Hanno diversi aspetti positivi, come squadra, come struttura, come tifo. La formazione credo più seguita. Hanno tutto per poter fare il salto di categoria. Loro ci proveranno fino alla fine, noi ce la giocheremo. Matematicamente non siamo salvi e da qui alla fine abbiamo partite molto difficili con squadre che lottano per la salvezza e altre che lottano per vincere. Ogni partita per noi è importante, è ovvio che contro il Monterotondo ci sarà qualche difficoltà in più. Avrei voluto fare qualche allenamento in più per preparare questa partita ma va bene così».