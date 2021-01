Un andamento stabile, ma costante. Così mostra la mappa del Seresmi (Regione Lazio) che riporta il numero dei casi Covid, zona per zona, e l'incidenza del contagio in rapporto ai residenti per diecimila abitanti. Ieri il numero dei positivi a Roma è stato di 700 confermando l'aumento delle ultime due settimane. In "Fascia arancione" il centro storico ancora con 555 positivi, Garbatella con 978, Appio con 558 e San Lorenzo con 203.

La mappa

Come mostra la cartina, l'intero anello di quartieri e municipi appena fuori il Gra è in zona "viola". Cioè, dove l'incidenza del contagio è maggiore. Secondo i dati aggiornati (al 21 dicembre) dunque, Torre Angela (3223 positivi) Castelluccia (1059 positivi) e Lunghezza (1164 positivi) sono tra i quadranti con il più alto tasso. In aumento invece il numero dei malati nel quartiere Trieste che ha superato i 2mila positivi: in una settimana da1.197 casi a 1252.

Le zone gialle

Resta contenuto, con numeri molto al di sotto della media, il contagio a Villa Ada con 17 malati, Ciampino appena 5, Aventino 153 e Castel Romano, 6.

I quartieri

Appia Antica nord 145(139)

Appia Pignatelli 264 (245)

Quarto Miglio 308 (285)

Tuscolano sud 1226 (1143)

Tuscolano nord 437 (404)

Tor Fiscale 87 (83)

Appio Claudio 834 (800)

Lucrezia Romana 171 (162)

Quadraro 487 (466)

Centocelle direzionale 35 (35)

Don Bosco 1452 (1371)

Torre Spaccata 427 (401)

Appio 529 (494)

Latino 521 (473)

Osteria del Curato 460 (439)

Torre Maura 616 (570)

Casetta Mistica 45 (32)

Omo 124 (122)

La Rustica 357 (339)

Tor Sapienza 326 (306)

Tor Tre Teste 377 (344)

Centocelle 1715 (1612)

Alessandrina 939 (879)

Casilino 303 (289)

Gordiani 1211 (1140)

Torpignattara 1170 (1115)

Casal Bertone 372 (343)

Casal Bruciato 543 (510)

San Basilio 796 (747)

Tor Cervara 65 (63)

Tiburtino sud 640 (618)

Casal De Pazzi 787 (734)

Tiburtino nord 629 (593)

Pietralata 387 (353)

Roma Nord Est

Montesacro 414 (386)

Montesacro Alto 942 (908)

Aeroporto dell'Urbe 67 (67)

Grottarossa Est 40 (39)

Fidene 379 (354)

Conca d'Oro 458 (446)

Val Melaina 1026 (982)

Serpentara 932 (888)

Casal Boccone 432 (408)

Tufello 369 (347)

Roma Nord Ovest

Val Cannuta 1084 (1037)

Aurelio nord 464 (444)

Aurelio sud 563 (535)

Eroi 449 (419)

Medaglie d'oro 947 (916)

Pineto 58 (58)

Villa Pamphili 46

Primavalle 1627 (1522)

Fogaccia 941 (896)

Foro Italico 92 (89)

Della Vittoria 559 (525)

Prati 378 (369)

Flaminio 304 (289)

Farnesina 501 (480)

Santa Maria della Pietà 905 (852)

Ottavia 463 (424)

Villaggio Olimpico (64)

Trionfale 408 (392)

Acquatraversa 263 (256)

Tomba di Nerone 968 (921)

Ottavia 463

Grottarossa ovest 128 (118)

Tor di Quinto 341 (327)

Roma Sud e Sud Ovest

Pisana 208 (197)

Buon Pastore 836 (794)

Gianicolense 1227 (1147)

Marconi 834 (786)

Magliana 190 (173)

Corviale 507 (480)

Trullo 950 (883)

Tor di Valle 0

Torrino 855 (799)

Eur 221 (204)

Colli Portuensi 940 (882)

Portuense 763 (713)

Pian Due Torri 657 (600)

Ostiense 158 (145)

Garbatella 936 (876)

Valco San Paolo 195 (177)

Navigatori 126 (119)

Tormarancia 737 (695)

Tre Fontane 281 (266)

Grotta Perfetta 387 (303)

Cecchignola 250 (230)

Laurentino 500 (461)

Villaggio Giuliano 148 (140)

Roma centro

Parioli 514 (496)

Centro storico 536 (510)

Trastevere 248 (237)

Testaccio 182 (172)

Villa Borghese 25 (25)

Esquilino 884 (829)

San Lorenzo 194 (183)

Salario 609 (583)

Nomentano 990 (944)

Aventino 143 (138)

Zona Archeologica 29 (27)

Verano (11)

Trieste 1142 (1092)

XX Settembre 256 (238)

Ultimo aggiornamento: 11:59

