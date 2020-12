Lazio e Covid, qual è la situazione? «Nel Lazio il valore» dell'indice di contagio «Rt complessivo è all'1,04. Nella città di Roma è sotto 1 e precisamente a 0,98». A comunicarlo è l'Unità di crisi Covid-19 della Regione, che puntualizza: «L'incidenza settimanale» dei nuovi casi «per 100 mila abitanti resta invariata». Quanto alle altre province: «L'Rt è a 0,53 a Viterbo, a Latina 1,65, a Frosinone 1,04 e a Rieti 1,03».

«Migliora di 3 punti il tasso di occupazione dei posti letto di area medica e di 2 punti il tasso di occupazione dei posti letto di malattie intensive» nel Lazio: è anche «in miglioramento la conclusione delle indagini epidemiologiche per la ricerca dei contatti stretti», che si attesta «al 93%». Intanto alla Asl di Viterbo risulta «la positività di 50 suore del Convento di Tuscania (che si sommano alle 20 comunicate nella giornata di ieri). Si è conclusa l'indagine epidemiologica e sono state attivate tutte le misure di isolamento della struttura e di prevenzione al fine del contenimento della diffusione del virus».

Scende il numero di pazienti ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma: «oggi sono 193 i pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2», contro i 204 di ieri. Lo riporta il bollettino dell'Istituto per le malattie infettive capitolino. I pazienti in terapia intensiva sono 35, lo stesso numero di ieri. «I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 1.551», concludono i medici.

