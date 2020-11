Covid Roma: sono 4.001 i nuovi positivi nella Capitale negli ultimi 7 giorni, tra il 13 e il 20 di novembre. In termini numerici quasi gli stessi che si erano registrati nella settimana precedete (4.045). Quello che sembra cambiare, nell'ulimo periodo, è la geografia dei contagi. Diventa infatti il Municipio X, Ostia, il territorio che percentualmente ha subito la maggiore impennata di nuovi casi: +23,8% in 7 giorni, con 374 altri contagiati che si aggiungono al computo totale. Quasi il 21% di positivi in più anche al Tiburtino (308 casi). Dal punto di vista numerico resta comunque sempre l'Appio-Tuscolano (con 644 altri contagi) il più martoriato.

I quartieri

È l'Eur con 34 altri casi a registrare l'aumento percentuale maggiore negli ultimi 7 giorni (+ 47,9%). Seguono Tre Fontane (27 casi, + 32,14%), Ostia Antica (37 - +31,36%), Ponte Galeria (29 - 30,53%), San Basilio (75 - 30,12%), Ostia Sud (64 - 27,35%), Casilino (24 - 26,97%), Settecamini (45 - 26,63%) e Morena (86 - 26,22%).

La classifica di incremento assoluto è invece guidata da Torre Angela con 145 nuovi casi. Seguono Centocelle 110, Borghesiana 90, Primavalle 75, Don Bosco 75, Gordiani 73, Alessandrina 69 e Tuscolano Sud 66.

I municipi

Come ha viaggiato il virus nei municipi nell'ultima settimana? Ecco i numeri nel dettaglio.

MUNICIPIO I (165 casi - +11,71%)

MUNICIPIO II (139 - 9,95)

MUNICIPIO III (279 - 14,6)

MUNICIPIO IV (308 - 20,95)

MUNICIPIO V (474 - 16,06)

MUNICIPIO VI (416 - 16,71)

MUNICIPIO VII (644 - 16,18)

MUNICIPIO VIII (161 - 14,64)

MUNICIPIO IX (177 - 16,95)

MUNICIPIO X (374 - 23,84)

MUNICIPIO XI (228 - 16,37)

MUNICIPIO XII (202 - 12,66)

MUNICIPIO XIII (134 - 10,44)

MUNICIPIO XIV (133 - 11,99)

MUNICIPIO XV (167 - 12,43)

Il computo totale

In valori assoluti, da inizio pandemia, il municipio con il maggior numero di casi è il VII (4.624 positivi). Seguono il

V (3.425), il VI (2.906), il III (2.190), il X (1.943), il XII (1.797), il IV (1.778), l'XI (1.621), il I Centro (1.574), il II (1.536), il XV (1.511), il XIII (1.417), l'VIII (1.261), il XIV (1.242) e il IX (1.221)

Ultimo aggiornamento: 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA