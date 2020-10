Covid Roma. Nuova impennata di contagi negli ultimi 7 giorni. Nella Capitale l'incremento di positivi (dati Regione) è stato del 33%: i casi totali nell'ultima settimana sono saliti a 15.712 dagli 11.814 di quella precedente. In tutto 3.898 nuovi positivi. In valori assoluti è sempre Torre Angela a registrare il numero maggiore di nuovi contagi: 191 in 7 giorni. Seguono Centocelle (121), Primavalle (118), Gordiani (88), Don Bosco (82) e Morena (79). In termini di incremento percentuale è invece Tor Sapienza la zona più colpita: i nuovi 38 positivi valgono un +108,6% in questo quartiere che fino a qualche settimana fa era uno dei pochi ancora a contagi zero.

La mappa dei quartieri

Sono invece una trentina le zone in cui l'aumento ha superato il 50%: +89,6% a Barcaccia, +76,9 a Ostiense, +76% a Morena, + 66 a Tor Tre Teste, + 61,5 al Tiburtino. I municipi Il municipio più “martoriato” resta il VII, l'Appio/Tuscolano, con un aumento di 625 casi (+38,11%) in 7 giorni. Ci sono poi il V (Prenestino/Centocelle, 554, +44,7%), e il VI (Tor Bella Monaca, 429, +44,9%). Ma è il IV Municpio (Tiburtino) con i 254 nuovi positivi registrati a contare l'incremento percentuale più consistente, 57,6%.

Gli incrementi percentuali nei Municipi

Quattro zone Covid-free

I quartieri Nella Capitale sono ormai soltanto 4 le zone Covid free. Si tratta peraltro di zone con densità abitativa molto bassa. Ciampino (non il Comune ma la zona così chiamata nel Municipio VII), Appia Antica Sud (VIII), Castel Porziano (X) e Martignano (XV). I quartieri che dall'inizio della pandemia hanno registrato più casi, la top ten delle zone con il maggior numero di positivi) sono Torre Angela (511), Primavalle (371), Centocelle (370), Dono Bosco (217), Trieste (291), Torpignattare (285), Tuscolano Sud (282), Gordiani (270), Esquilino (264), Gianicolense (258).

I casi totali nei municipi settimana per settimana

I casi totali quartiere per quartiere (e tasso di incidenza)

© RIPRODUZIONE RISERVATA