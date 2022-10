Sabato 15 Ottobre 2022, 10:33 - Ultimo aggiornamento: 10:39

Ha novant'anni, è bisnonno e ha imparato che la vita va vissuta giorno per giorno, provando e realizzare tutti i sogni. Tanto che, lunedì, andrà all'università per laurearsi. Diventerà dottore in giurisprudenza a 90 anni, Oscar Mattei. Conseguirà la laurea magistrale in giurisprudenza all'Università di Roma Tre in diritto sportivo, con la tesi dal titolo Diritti e doveri dell'atleta federato. E questi giorni di attesa, prima della discussione della tesi, sono per lui un vortice di emozioni. «La mia vita è stata ricca di esperienze - spiega Oscar - sono nato nel '33, ho vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Mi sono diplomato alle scuole serali e ho lavorato come ragioniere per una vita. E ora, chi se lo sarebbe mai immaginato, mi laureo. Non lo avrei mai detto e invece eccomi qui». E questi anni di pandemia all'università non sono stati semplici, per nessuno studente e quindi neanche per il signor Oscar che ha dovuto imparare a studiare anche tramite il computer, per seguire i corsi in didattica a distanza e fare gli esami da remoto: «Mi hanno aiutato molto i miei colleghi di corso, tutti giovanissimi. Siamo riusciti a fare tutti gli esami in regola. Mi hanno accolto come uno di loro: ho sentito tanta vicinanza».

Auto ferma in sosta vietata ad Ancona, 40 multe sul parabrezza. I residenti: «Sono anche di più, non sappiamo di chi è»



GRUPPO DI AMICI

Intorno ad Oscar si è creato un gruppo di giovani amici che, lunedì nel primo pomeriggio, vorranno essere presenti in aula per ascoltarlo e stringerlo in un abbraccio: «Si è distinto negli anni dell'università - ha spiegato professor Ettore Battelli, relatore della tesi di laurea - per la passione per lo studio del diritto e per i rapporti con i suoi colleghi più giovani, con cui ha coltivato amicizie e condiviso aneddoti». Il signor Oscar, che ha lavorato per una società americana, ha sempre avuto un contatto stretto con il mondo dei giovani e della scuola: ha creato una collezione di giochi di una volta, che ha portato nelle scuole elementari di Roma per avviare laboratori gratuiti con i bambini. Tra le sue passioni, che lo hanno accompagnato nella vita, c'è anche il ricamo a mano: ha donato una delle sue creazioni anche a Papa Giovanni Paolo II. E per lui le soddisfazioni non sono finite: il figlio, Alessandro Mattei, ha ricevuto molte mail da parte di persone che volevano congratularsi con il papà, tra cui anche quelle della segreteria della Presidenza della Repubblica, che ha invitato Oscar Mattei al Quirinale dopo la laurea. Non solo, Alessandro ha ricevuto anche un video messaggio da parte del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che si congratula con Oscar per la sua «laurea da record», dedicata al mondo dello sport, chiedendogli di mandargli poi la tesi con una dedica personale. E così, pieno di affetto, Oscar si avvicina al grande giorno: «Sono un po' spaventato per tutte queste attenzioni: per me era normale arrivare alla laurea, sono rimasto meravigliato da tutto questo clamore. Forse perché ho 90 anni ma io me ne sento 60. Amo vivere alla giornata, giorno per giorno. Dopo la tesi non so cosa farò ma sto pensando all'esame di Stato per diventare avvocato: so bene che, alla mia età, ogni giorno che mi alzo è un giorno regalato ma, comunque, non è mai detto che sia l'ultimo. Quindi vado avanti». E porta avanti con sé anche l'amore per lo sport: «Lo sport unisce tutti e, pensando a questo momento storico così complesso, dovremmo ricordarci che lo sport una volta portava anche la pace. Per le Olimpiadi si deponevano le armi».