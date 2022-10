Auto ferma in sosta vietata ad Ancona, 40 multe sul parabrezza. I residenti: «Sono anche di più, non sappiamo di chi è»

Ancona, multe accumulate - Oltre 40 multe sul parabrezza dell’auto, un record per gli ausiliari della sosta. Inferiscono senza pietà in via Trieste, zona quartiere Adriatico, all’altezza del civico 16 dove una Fiat 600 in pochi mesi ha collezionato oltre 40 sanzioni per sosta non regolare sulle strisce blu.

La vettura ha una gomma sgonfia e mostra esposto nel vetro anteriore un permesso residenti che molto probabilmente non è stato rinnovato.

Sta di fatto che nel parabrezza si contano una quarantina di multe tutte da 41 euro, ma secondo i residenti della zona sarebbero molto di più. Il caso è stato segnalato al Comando della Polizia Municipale che in questi giorni ha avviato una serie di accertamenti per risalire al proprietario. Ora si vedrà se la Polizia locale, se quando avrà identificato il proprietario dell’auto, metterà fine alla raffica di multe ad opera degli ausiliari del traffico.

