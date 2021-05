Roma, inseguimento da film: auto non si ferma all'alt della polizia, poi l'incidente su una scalinata in via dei Monfortani

Roma, inseguimento da film finisce con un incidente: un'auto non si è fermata all'alt della polizia. Poi, durante la fuga si è verificato un incidente che ha coinvolto sia la vettura che no si è fermata all'alt sia una volante della polizia. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il conducente della vettura finita su una scalinata in via dei Monfortani, che è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

🔴 ❗ #Roma #Incidente - Viale dei Monfortani ⛔ 🚗 Chiusura temporanea al traffico incrocio via Trionfale e disagi area circostante ⛔ 🚗#Luceverde #lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) May 22, 2021

Ultimo aggiornamento: 17:41

