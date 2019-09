Roma, incendio a Prati vicino a un liceo romano: a fuoco nove scooter e due auto

Un incendio ha coinvolto una decina di veicoli in via Ennio Quirino Visconti nel quartiere Prati, a Roma. È accaduto in via Ennio Quirino Visconti vicino ad un liceo Dante. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del Gruppo I Prati. Secondo quanto si è appreso, sono coinvolti una decina di veicoli. Al momento risultano danneggiati 9 scooter, un'auto e una microcar. Da chiarire le cause dell'incendio.

Incendi a prati #Roma

Sembra abbiano fatto esplodere motorini davanti una scuola @romato pic.twitter.com/YyDwZOP6sn — Star! (@Shaula_24) September 19, 2019

