Primavalle, a fuoco lo stabile sgomberato di Cardinal Capranica

Era stato sgomberato a luglio e oggi è andato in fiamme. Si tratta dell'ex edificio occupato di via Cardinal Capranica a Primavalle, alla periferia di Roma.

L'incendio è divampato in un'area esterna al palazzo sgomberato e il fumo è ben visibile nell'area. Sul posto vigili del fuoco e agenti della polizia locale. L'incendio sembra abbia interessato materiali di risulta. Quanto alle cause del rogo, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.



Ultimo aggiornamento: 16:52

