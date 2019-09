Condanna all'ergastolo per Serif Seferovic accusato di omicidio per la morte delle sorelle Elisabeth, Francesca e Angelica Halilovic, di 20, 8 e 4 anni avvenuto il 10 maggio 2017. Le tre ragazze morirono in un rogo appiccato al camper dove dormivano con la famiglia in un parcheggio nella zona di Centocelle a Roma. La sentenza è stata emessa dalla III Corte d'Assise.

Ultimo aggiornamento: 14:45

