Velletri, i segreti dell'uomo con 17 lauree: «Memoria, sorriso, fede: la diciottesima la prendo per dimagrire»

Ha conseguito, tenetevi forte, 17 lauree , e sembra non voglia fermarsi neppure adesso che la sua lunga carriera universitaria è diventata un record mondiale . Sì, proprio così: Luciano Baietti, 75 anni, sguardo arguto e un curriculum approdato già nel 2002 nel libro dei Guinness dei Primati, ha indossato la coroncina di alloro ben diciassette volte, per la maggior parte dei casi a Roma, Torino, Perugia e Narni. Il primo titolo da “Dottore” se l’è aggiudicato nel lontano 1972, l’ultimo nel 2020. Corteggiato da trasmissioni televisive e ricercato in tutto il mondo da genitori disperati, alle prese con figli svogliati sui banchi di scuola, di recente ha ottenuto l’Italian Values Award, premio assegnato a personalità che si sono contraddistinte in campo sociale e umano. A giudicare dall’allegria e dal sorriso contagioso, per il veliterno, la vita accademica sui libri è stata come un elisir di felicità. Ha anche un po’ di difficoltà ad elencarle tutte, ma poi snocciola, uno dopo l’altro, con orgoglio, i vari titoli di laurea messi in tasca: Educazione Fisica, Pedagogia, Lettere, Sociologia, Giurisprudenza, Ricerca sociale sicurezza interna, Criminologia clinica, Filosofia, Scienze Turistiche, Comunicazione sociale, Scienze Motorie, Economia aziendale, Scienze Strategiche, Scienze Politiche, Scienze per l’investigazione e la sicurezza, Geografia, Servizi Giuridici.

E adesso svela la ricetta del suo successo. In quanto tempo ha conseguito ogni corso di laurea? «Non oltre un anno alla volta - racconta - Il voto più basso, si fa per dire, è stato 95, gli altri tutti sopra il 100, un ottimo punteggio». Qual è la strategia vincente da suggerire ai giovani nello studio? «Per prima cosa imparare a memoria l’indice dei libri: uno strumento essenziale di schematizzazione. Aiuta senz’altro. L’altro è scrivere gli argomenti senza ordine, in modo da evitare di ricominciare dalla prima pagina, ma affrontare i temi scelti in modo casuale». Quanto tempo dedicava ad ogni esame? «Poco meno di due ore al giorno». E perché mai ha passato un arco di tempo tanto sconfinato per prendere 17 lauree? In fondo lo stesso tempo poteva impiegarlo nella lettura o nei viaggi, attività altrettanto stimolanti… «Penso che nella vita sia importante migliorarsi sempre e andare avanti nella conoscenza: studiare mi ha fatto sempre stare bene e mi ha consentito anche di svolgere varie attività: sono un ex dirigente scolastico, ma mi sono dilettato pure su tanto altro, per esempio sono stato impegnato nella scuola, soprattutto nel recupero dei ragazzi in difficoltà».

Baietti, sposato, un figlio, di ricordi ne ha tanti. Quale il più bello? «Sicuramente gli esami che ho avuto la fortuna di fare di persona. Ora purtroppo questa modalità si è ridotta». L’università era meglio prima, qualche decennio fa? «E’ diverso l’approccio – dice il professore - Prima si studiava in modo più complesso, ora tutto è cambiato, dal tempo disponibile ai colloqui con i professori. E sul piano pratico anche i trasporti hanno il loro peso». Quale facoltà consiglia ai giovanissimi. «Dipende dalle aspettative e dal lavoro che si vuole fare. Le facoltà tradizionali sono tutte valide. Sconsiglierei i nuovi corsi privi di prospettive e illusori, come Scienze penitenziarie, Scienze strategiche, Criminologia». Un plurilaureato e ultrastudioso crede in Dio? «L’uomo ha bisogno di credere in qualcosa di più grande di noi per vincere le paure più profonde, come le malattie, la morte, il male». E nella Scienza crede? «Credo nella continua ricerca. Scienza è una parola astratta: sono gli uomini che ne fanno parte a renderla credibile. Certamente credo nelle nuove risposte scientifiche». Cosa provava quando si trovava in mezzo a studenti molto più giovani? «All’inizio - sorride il Superdottore – mi scambiavano per un professore, ma dopo qualche minuto ero il più giovane tra i giovani». C’è in programma la diciottesima laurea? «Scienza dell’alimentazione. Con un obiettivo preciso: migliorare il mio aspetto fisico».