Samuele Cannas, a 25 anni ha sei lauree: chi è lo studente sardo che ha battuto ogni record

Sei lauree a soli 25 anni. Ha conseguito ieri la licenza magistrale della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa Samuele Cannas, centrando così il prestigioso obiettivo che si era prefissato: ottenere sei lauree a soli 25 anni. La notizia è stata ufficializzata stamani dal presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, con un post sulla sua pagina Facebook che ricorda la storia del giovane, originario di Cagliari, e si congratula per i traguardi raggiunti. «Qualche mese fa - ha scritto Mazzeo - vi avevo parlato di Samuele Cannas, studente della Scuola superiore Sant'Anna che stava per completare il suo percorso di formazione battendo ogni record: sei lauree a solo 25 anni. Dopo la laurea in medicina e chirurgia, le lauree in biotecnologie e ingegneria biomedica, la magistrale in biotecnologie e la laurea in pianoforte al conservatorio, ieri con la licenza magistrale del Sant'Anna ha conseguito il suo ultimo e sesto titolo di studio, tutti con lode. E quando mi ha scritto di avercela fatta ed aver raggiunto il suo traguardo mi ha davvero emozionato».

Il giovane ora sogna di diventare chirurgo per battere i tumori. «Samuele adesso - ha concluso Mazzeo - ha un sogno più grande e straordinario da realizzare: diventare chirurgo e attraverso la robotica applicata e le biotecnologie, poter curare i tumori al pancreas e al fegato. Io gli ho fatto i complimenti e gli ho detto che siamo tutti incredibilmente orgogliosi che la Toscana possa formare dei talenti come il suo. Adesso lo aspettiamo in Consiglio regionale per dargli il riconoscimento che merita e fargli, anche di persona, un enorme in bocca al lupo perché i suoi sogni si trasformino in realtà». (ANSA). YG7-CG 21-DIC-21 09:44 NNNN