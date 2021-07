Test d'ingresso per medicina, lunedì e martedì alla fiera di Roma il concorso per l'Università Cattolica

Venerdì 23 Luglio 2021, 12:00

Lunedì 26 e martedì 27 luglio si terrà, presso Fiera Roma (Via Portuense 1645-1647), il concorso di ammissione per l'anno accademico 2021/2022 ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica. I posti a concorso sono 300 per Medicina e chirurgia e 25 per Odontoiatria e Protesi dentaria. Record di candidati con 9.345 iscritti al concorso di cui 6.450 donne e 2.895 uomini, circa il 15 per cento in più rispetto allo scorso anno quando furono 8.186. Quest'anno i candidati sono così suddivisi: 8.877 per Medicina e chirurgia (lo scorso anno 7.782), 468 per Odontoiatria e protesi dentaria (lo scorso anno 404) provenienti da tutte le regioni d'Italia, in primis da Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria. La prova ha durata 60 minuti. Al termine di ciascuna sessione si procede alla sanificazione dei padiglioni dove si svolge il concorso.

Concorso, come si svolge

L'Università Cattolica in collaborazione con Fiera Roma ha condiviso e adottato le massime misure di prevenzione e controllo per il contenimento del rischio da Covid-19 volte a garantire che le prove di ammissione in presenza si svolgano in condizioni di assoluta sicurezza sia all'interno che all'esterno dei locali fieristici. Come lo scorso anno, il concorso di ammissione, che si terrà in due giorni, è suddiviso in quattro sessioni d'esame, in modo da creare 4 gruppi di partecipanti, distribuiti in 4 padiglioni; ogni padiglione conterrà circa 600 candidati ciascuno, distanziati 2.5 metri l'uno dall'altro (ogni padiglione ne accoglie normalmente fino a 2.000). L'esame di ammissione sarà svolto in modalità multisessione con i seguenti orari: sessione della mattina: orario di convocazione ore 09:30, termine procedure concorsuali ore 11:30 circa. Sessione del pomeriggio: orario di convocazione ore 15:30; termine procedure concorsuali ore 17:00 circa.

Le misure di sicurezza

L'Università fornirà a tutti i partecipanti appositi facciali filtranti FFP2 monouso che i candidati avranno obbligo di indossare prima dell'ingresso nell'area concorso e per tutta la durata della procedura. Al termine del tunnel di ingresso verrà allestito un servizio sanitario stabile di pre-triage per gestire eventuali casi di sospetti Covid in cui tutti i partecipanti saranno sottoposti a rilevazione della temperatura corporea e rilasceranno il modulo di autocertificazione anti-covid19. I candidati seguiranno un percorso pedonale all'aperto dedicato e delimitato con segnaletica di distanziamento orizzontale di 2 metri, fino ad arrivare al padiglione n. 9, di transito in attesa dell'avvio della procedura concorsuale. L'Università Cattolica assicurerà il rispetto dei criteri di distanziamento droplet tra i candidati lungo tutto il percorso grazie all'impiego di circa 40 addetti in entrambe le giornate. I gruppi concorso all'interno di ciascun padiglione sono allestiti prevedendo il distanziamento a 2,50 metri su ogni lato.

Il parcheggio

L'accesso dei candidati all'interno dell'area fieristica avverrà esclusivamente dall'Ingresso Nord. Fatti salvi i candidati con invalidità - cui è consentito l'accesso all'interno del Quartiere Fieristico con un accompagnatore e il parcheggio gratuito nelle aree limitrofe ai padiglioni d'esame - non sarà permesso l'ingresso ad accompagnatori. Per garantire le migliori condizioni della viabilità esterna, l'Università Cattolica, con specifico accordo con Fiera Roma, si è fatta carico di rendere gratuite e fruibili le aree di parcheggio P1 (nord) della capienza di oltre 3.000 posti auto ove per entrambe le giornate potrà avvenire la sosta e la discesa/salita dei partecipanti senza filtri di controllo del pedaggio e conseguenti rallentamenti della viabilità.