Chi è Simona Quadarella, la romana bronzo negli 800 stile libero

Sabato 31 Luglio 2021, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 12:24

Aveva sei anni, Simona Quadarella, quando per la prima volta ha sentito da vicino l'odore del cloro della piscina. Che fosse destino o no, la romana (e romanista), nata a dicembre del 1998, oggi al Tokyo Aquatics Centre si è regalata un sogno: la prima medaglia olimpica della sua carriera, un bronzo pesante dietro Katie Ledecky e Ariarne Titmus, non esattamente le ultime arrivate, negli 800 metri stile libero. Un bronzo pesante arrivato dopo la delusione nei 1500, la sua distanza, quella in cui ha conquistato il titolo iridato, battendo anche il record italiano. E quindi: dopo le lacrime, la gioia, e i sorrisi.

Simona Quadarella, bronzo olimpico negli 800

Ventitré anni da compiere, una vita passata in acqua, quella del Circolo Canottieri Aniene, Simona Quadarella ha fatto subito capire di che pasta era fatta: è del 2017 il primo trofeo internazionale "importante", arrivato a Budapest, nei campionati mondiali . Neanche a dirlo, anche quella volta, la nuotatrice romana aveva dato il meglio di sé nei 1500 stile libero e aveva portato a casa il bronzo, migliorando il suo personale, arrivato invece nella sua città, al Settecolli.

E non si è fermata, superQuada, abbiamo detto: con 13 ori, due argenti e, ora, quattro bronzi, è lei che dovrà prendersi carico della pesante eredità lasciata dalla "Divina" Federica Pellegrini. Lei che ha lasciato le Fiamme Rosse dopo esserci entrata nemmeno diciottenne, ma che ha all'attivo anche un libro, edito con Rizzoli, che sì parla di acqua, vasche, bracciate: "Il mio spazio blu", si chiama.

Quadarella, però, non ha in testa solo il nuoto. È iscritta all'università, alla Link Campus University e segue il corso di laurea in "Innovative Technologies for Digital Communication". È fidanzata con Alessandro Fusco, anche lui nuotatore romano, ed è tifosissima della Roma. Da buona giallorossa, ama Francesco Totti e Daniele De Rossi, l'avreste mai detto?