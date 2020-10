Ecco un primo effetto del Decreto Semplificazioni: arrivano nuovi autovelox fissi a Roma. La mappa comprende svariate zone: dal centro al Gra, dalla Casilina a via Gregorio VII. Attenzione: molti dei nuovi occhi elettronici sono stati già installati a partire dalla fine di settembre e tanti altri autovelox sono in fase di montaggio, mentre leggete questo articolo.

Revisioni auto, - 21% la spesa per le revisioni nel primo semestre. Per pandemia interventi prorogati fino a febbraio 2021

Sulle autostrade il limite è di 130 km/h (110 in caso di pioggia), sulle le strade extraurbane principali non è consentito superare i 110 km/h di velocità (90 in caso di pioggia), sulle strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali il limite è di 90 km/h. Nei centri abitati la velocità si abbassa notevolmente: il limite è di 50 km/h, con la possibilità di aumentarlo fino a un massimo di 70 km/h o un minimo anche di 10 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali, o in caso di lavori stradali.

Monopattini, multati due bimbi di 4 e 6 anni: «Intralcio al traffico pedonale». Ira delle mamme. Il sindaco Sala: controlli più severi '''

Chi sgarra e supera il limite di velocità fino a un massimo di 10 km/h equivale riceve una multa dai 41 ai 168 euro. Il superamento del limite di velocità compreso tra i 10 e i 40 km/h prevede una sanzione che va da 168 a 674 euro e la decurtazione di 3 punti sulla patente. Superare il limite compreso tra i 40 e i 60 km/h, invece, comporta una multa tra i 527 e 2.108 euro e la decurtazione di 6 punti sulla patente. Inoltre è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da uno a tre mesi (tra otto e diciotto mesi in caso di recidiva in un biennio). Infine, superare il limite consentito di oltre 60 km/h prevede una multa che va da 821 a 3.287 euro e la decurtazione di 10 punti sulla patente. Se l’infrazione per eccesso di velocità di oltre 60 km/h viene ripetuta due volte in un biennio è prevista la revoca della patente.

Ecco la mappa completa delle vie e dei tratti dove saranno piazzati i rilevatori di velocità.

Grande Raccordo Anulare

Roma G.R.A. – Nuova galleria tra Cassia e Boccea, entrambe le direzioni

Roma G.R.A. – Nuova galleria tra Cassia e Aurelia – direzione Aurelia

Roma G.R.A. – Tangenziale Est, pali su rampe lato Palmiro Togliatti – entrambi i lati entrata ed uscita dalla tangenziale

Roma G.R.A. – tra Aurelia e Pontina – direzione Roma

Roma G.R.A. – Pontina direzione Casilina Roma G.R.A. – Entrata da Settebagni direzione Aurelia – Appena finita la rampa

Roma nord

Roma – SS1 Aurelia 33,2 Km. – direzione Cerveteri

Roma – SS1 Aurelia – Aranova e uscita per Fregene, attenzione è montato sotto un ponte, direzione Roma

Roma – SS1 Aurelia – tra Torrimpietra e uscita per Fregene – è installato sotto un ponte, da Civitavecchia in direzione Roma Roma – via Gregorio VII – ingresso galleria e dopo

Roma- via Leone XIII - direzione via Anastasio II

Centro

Roma centro – Lungotevere verso stadio Olimpico – installato sopra tabellone indicazione traffico

Roma centro – Lungotevere in Augusta – sul tabellone luminoso verso piazzale Flaminio Roma centro – via del Muro Torto – numerosi all’interno delle gallerie

Roma – via Cristoforo Colombo – direzione centro

Roma – via Cristoforo Colombo – corsia centrale – sui pali

Roma – viale Isacco Newton – entrambe le direzioni

Roma - Tangenziale Est - direzione Verano/San Giovanni dietro al pannello informativo a luci arancioni

Roma - Tangenziale Est - direzione San Lorenzo/San Giovanni, presente a metà mattinata o primo pomeriggio sul marciapiede laterale sotto lo svincolo della A24

Roma sud

Roma - viale Marconi, direzione centro - semaforo tra viale Marconi e piazzale Edison (ponte sul Tevere)

Roma – via Cristoforo Colombo – Fiera di Roma – direzione Ostia

Roma – via Cristoforo Colombo – direzione centro

Roma – via Cristoforo Colombo – corsia centrale – sui pali

Roma – via Cristoforo Colombo – corsia centrale prossimità semaforo – direzione centro

Roma – Via Cristoforo Colombo – corsia centrale prossimità semaforo altezza Circonvallazione Ostiense (Habitat) – direzione centro

Roma est

Roma – via Tuscolana incrocio via Gasperina – direzione centro

Roma - via Tuscolana, direzione centro -semaforo tra via Tuscolana e via dell’Arco di Travertino

Roma- via Tuscolana, direzione centro - tra via Tuscolana e viale Palmiro Togliatti (altezza centro commerciale Cinecittà 2) Roma - via Prenestina, direzione centro - semaforo tra via Prenestina e viale Palmiro Togliatti

Roma – via di Tor Bella Monaca – direzione centro

Roma – Tor Vergata, via Sorbara, direzione policlinico T.V. verso GRA dopo svincolo la Romanina Oltre G.R.A. e verso Ostia

Roma – via del Mare – rettilineo oltre il G.R.A. – direzione Ostia

Roma – via del Mare altezza Vitinia – telecamera fissa – entrambe le direzioni Roma - via Cristoforo Colombo, direzione Ostia - semaforo tra via Cristoforo Colombo e via di Acilia

Roma – via del Mare altezza Acilia – telecamera fissa – entrambe le direzioni Roma – via Cristoforo Colombo – all’ingresso di Ostia – direzione mare

Roma - via Cristoforo Colombo, direzione Ostia - semaforo tra via Cristoforo Colombo e via del Canale della Lingua (Infernetto)

Roma - via Cristoforo Colombo, direzione Ostia -tra via Cristoforo Colombo e via Pindaro (Drive IN Casalpalocco)

Roma – via del Mare – rettilineo oltre il G.R.A. – direzione Ostia

Roma – Via del Mare altezza Centro Giano – telecamera fissa – entrambe le direzioni Roma – via Laurentina dopo i ponti, direzione centro

Roma – Tor Vergata, via Sorbara, direzione policlinico T.V. verso GRA dopo svincolo la Romanina

Roma – via Pontina altezza Furlanetto – direzione Roma

Roma – via Pontina laterale altezza Spinaceto – direzione Roma

Roma – km. 14,800 loc. Mezzocamino – ss8 via del Mare – entrambe le direzioni

Roma – Villaggio Azzurro, via di Mezzocammino – entrambe le direzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA