Partenze concentrate per i romani in questo week-end. Non sarà l’esodo degli scorsi anni perché causa crisi c’è chi rimarrà a casa, ma sulla rete stradale in uscita dalla Capitale già oggi pomeriggio scatterà il bollino “rosso”, mentre domani mattina, il traffico da particolarmente intenso passerà a “critico” secondo le previsioni, per tornare nuovamente rosso durante l’intera giornata di domenica. Se non tutti andranno in vacanza all’estero o eviteranno grandi viaggi in treno o in aereo per paura del Covid, in molti però non rinunceranno a raggiungere le seconde case o i paesi di origine delle proprie famiglie situati in larga parte nelle altre province o nelle regioni confinanti, in primis l’Abruzzo. E lo faranno prevalentemente in auto. Il livello di attenzione è alto e la Polizia stradale ha già pronto il piano per prevenire incidenti e garantire spostamenti sicuri.

Così scenderanno in campo gli autovelox mobili in aggiunta a quelli fissi e anche il temutissimo telelaser Trucam di ultima generazione, uno strumento di grande precisione in grado di “fotografare” la velocità di un mezzo anche a 1,2 chilometri di distanza edi rilevare, in qualsiasi condizione meteo e anche di notte, se tutti i passeggeri indossano le cinture di sicurezza e se il conducente sta parlando al telefono. Nessun “agguato” degli agenti agli automobilisti. La Polizia di Stato, infatti, rende pubbliche tramite il suo portale le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità.

L’ELENCO

L’elenco degli autovelox viene, dunque, aggiornato settimanalmente. E il Ministero dell’Interno ha emanato la nuova direttiva sulle modalità di utilizzo degli apparecchi rilevatori di velocità. Secondo il calendario del Lazio venerdì 7 agosto pattuglie con il telelaser saranno sulla ss 148 (nel tratto della provincia di Latina, il confine con Roma è Aprilia), sabato 8 agosto, giornata da bollino rosso sulla rete stradale italiana per via delle numerose partenza previste, sulla A12 Roma-Civitavecchia e domenica 9 agosto sulla A24 Roma-L’Aquila–Teramo-Colle Tasso. I Il fine settimana del 7–9 agosto è quello in cui si prevedono i maggiori volumi di traffico, con una previsione di criticità da “bollino nero” per la mattina di domani.

Barbara Barra, dirigente del Servizio di Polizia Stradale di Roma, spiega che «le previsioni indicano una intensificazione del traffico soprattutto in direzione delle località turistiche limitrofe alla Capitale e della montagna. Per questo abbiamo predisposto un piano che prevede anche la maggiore nostra presenza nelle aree di servizio». Barra aggiunge, però, che i controlli non bastano se non ci si attiene a una giusta condotta. Per cui ripete raccomandazioni importanti come «il mettersi alla guida sempre consapevoli delle proprie condizioni psicofisiche, controllare il carico del veicolo e la pressione delle gomme, mettere in sicurezza i bambini e gli eventuali animali che si stanno trasportando».

ALTRI LUOGHI

«Ma qualcuno sa che cosa sono quella specie di telecamere sulla Pontina?». Il tam tam sui social era già partito nelle scorse settimane, quando i velox hanno fatto la loro prima comparsa e la risposta è arrivata spedita da più parti: «Occhio al telelaser». Gli autovelox sono impiegati dalla Stradale per scoraggiare i più incoscienti a spingere sull’acceleratore e in questi giorni di agosto il loro utilizzo sarà implementato. Nelle strade in uscita dalla Capitale gli autovelox mobili sono spesso presenti lungo la via Aurelia, tra Ladispoli e Cerveteri, sulla via Cristoforo Colombo nel rettilineo che passa sotto il ponte del Raccordo (qui sono i Vigili urbani a occuparsene), sulla Roma-Fiumicino e sulla via del Mare. Insomma, il diktat è, comunque, essere prudenti.



