Ciampino, si siede sui binari e il treno lo travolge, choc alla stazione: treni fermi da un'ora

Si è inginocchiato sul binario ed ha atteso che il treno delle 11.40 lo travolgesse. davanti agli occhi di decine di pendolari. Traffico interrotto da un'ora alla stazione di Ciampino per il suicidio di un uomo di mezza età, non ancora identificato. Forti i disagi sulla linea. Treni fermi sulla Roma-Velletri. I collegamenti sono garantiti da bus sostitutivi. Alcuni testimoni hanno raccontato di averlo visto poco prima leggere il giornale tranquillamnete sulla banchina. Sul posto gli agenti della Polfer di Ciampino che stanno cercando di identificare l'uomo. In aiuto anche carabinieri e polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 13:37

