Alta Velocità. Sta tornando progressivamente alla normalità - fa sapere Fs - il traffico ferroviario sulla linea Av Firenze- Roma, rallentato dalle 10.05, in direzione Roma, per un guasto al sistema di distanziamento e un problema tecnico a un treno passeggeri nazionale, nella tratta Capena- Settebagni. I convogli in viaggio hanno registrato ritardi fino a 40 minuti.