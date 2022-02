Roma, al Campus Biomedico il nuovo reparto di medicina nucleare: ecco che esami si possono prenotare dal 15 febbraio

Buone notizie per i cittadini del Lazio. É stata inaugurato questa mattina,14 febbraio, il nuovo reparto di Medicina Nucleare del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, che offrirà ai pazienti oncologici e onco-ematologici di Roma e del Lazio una Pet-TC di ultima generazione.

Il nuovo servizio sarà prenotabile dal 15 febbraio e operativo dal 21 febbraio in via Álvaro del Portillo 200 e sarà in grado di eseguire 3000 esami l’anno.

«Abbiamo investito 3 milioni di euro per realizzare un reparto nuovo di zecca» ha detto in occasione dell'inaugurazione Paolo Sormani, amministratore delegato e direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico «Con il nuovo reparto il Policlinico rafforza ulteriormente la sua offerta nell’area oncologica ampliando la collaborazione con le altre aree cliniche per una presa in carico del paziente sempre più completa».

Medicina nucleare: cosa è e perchè è importante

La Medicina nucleare è una tecnica diagnostica non invasiva, indolore e sicura che prevede la somministrazione al paziente per via endovenosa di un radiofarmaco che contiene sostanze debolmente radioattive prive di effetti farmacologici. I macchinari di ultima generazione presenti nella Medicina nucleare del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico offrono prestazioni di Pet-TC globale e cerebrale e scintigrafie miocardiche, ossee, polmonari, tiroidee, paratiroidee, renali.

I nuovi servizi del reparto

Tra i nuovi esami disponibili per cittadini e pazienti ci sarà la PET-TC (Tomografia a Emissione di Positroni) Biograph Horizon consente di individuare precocemente dimensione e posizione di un tumore. Inoltre sarà possibile effettuare la scintigrafia Gamma camera SPECT Symbia Evo Excel che permette di ottenere, con una piccola quantità di radioattività, immagini che esaminano il funzionamento dell’organo per diagnosticare correttamente lo stato di salute.

«Con la Medicina nucleare abbiamo trasformato un ampio spazio del nostro policlinico in un’area altamente sicura e tecnologica, capace di fornire un servizio di qualità a partire dai pazient» ha detto il prof Bruno Beomonte Zobel, coordinatore dell’imaging center della Fondazione «Puntiamo a un uso efficiente di queste strumentazioni eseguendo contemporaneamente, quando necessario, gli esami di Pet e Tac. Sottoponendo il paziente ai due esami in una sola sessione possiamo ridurre l’esposizione ai raggi, accorciando al contempo le liste di attesa e anticipando l’inizio delle terapie».

La cerimonia di inaugurazione

Presenti all'inaugurazione di questa mattina il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dell’assessore alla Sanità e integrazione socio sanitaria Alessio D’Amato, insieme al presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Carlo Tosti, all’amministratore delegato e direttore generale Paolo Sormani, al direttore sanitario Lorenzo Sommella e al Coordinatore dell’Imaging Center Prof. Bruno Beomonte Zobel. «Continua il profondo processo di ammodernamento tecnologico che sta interessando tutta la nostra regione per offrire un servizio sempre migliore e di qualità agli utenti e un maggiore comfort ai nostri operatori che voglio ringraziare perché anche durante la pandemia non hanno mai interrotto le attività di emergenza e urgenza e quelle inderogabili ed oggi sono impegnati su tutti i fronti assistenziali» ha commentato l’Assessore D’Amato.

Medicina Nucleare Campus Biomedico, come prenotare

Il servizio sarà aperto per informazioni e ritiro/consegna moduli di prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16. Per prenotazioni telefoniche 06.22541 3233 oppure via email all’indirizzo medicinanucleare@policlinicocampus.it.