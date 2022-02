Rieti, Giornata mondiale contro il cancro: nel 2021 alta adesione agli screening oncologici della Asl

RIETI - Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro. Promossa dall’Union for International Cancer Control) e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, lo slogan del "World Cancer Day”, è “Close the care gap”: "Chiudiamo il divario assistenziale".

Nel 2021 sul territorio della provincia di Rieti l’adesione alla Campagna di screening gratuito messa in campo dalla Asl di Rieti per la prevenzione e la diagnosi precoce delle forme più diffuse di tumore (colon retto, seno e collo dell’utero), ha dato ottimi risultati con un aumento sostanziale di esami diagnostici e visite specialistiche in tutti e tre i percorsi di screening.

Dal 1gennaio al 31 dicembre 2021 i cittadini che hanno aderito ai percorsi di screening offerti dalla Asl di Rieti sono stati 18.827 contro i 9.687 del 2020 (+9.140).

Nel periodo di riferimento, il numero di cittadini che hanno aderito al percorso di screening mammografico sono stati 6.668 contro i 3.656 del 2020 (+3.012), i cittadini che hanno aderito al percorso di screening citologico sono stati 5.259 contro i 1.700 del 2020 (+3.559), mentre i cittadini che hanno aderito al percorso di screening del colon retto sono stati 6.900 contro i 4.331 del 2020 (+2.569).

La Asl di Rieti ricorda che se hai tra i 50 e i 74 anni puoi accedere tutto l’anno ai percorsi di screening gratuiti. Basta contattare il numero verde 800 64 69 99 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (dopo tale orario sarà possibile lasciare un messaggio nella segreteria dedicata oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: segreteria.screening@asl.rieti.it.