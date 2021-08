Roma, arrestati due ladri di appartamento. Con loro anche un cane

Domenica 15 Agosto 2021, 13:22 - Ultimo aggiornamento: 13:25

Non al fianco della polizia e delle forze dell'ordine come in tante operazioni antidroga e di salvataggio, ma dalla parte di una coppia di ladri di appartamento. C'era anche un cagnolino al seguito di due malviventi, sorpresi e arrestati la scorsa notte all'interno di un compleso condominiale in zona Parco Schuster, a Roma.

APPROFONDIMENTI VERSO IL VOTO Elezioni comunali a Roma, tutte le sfide LA VIOLENZA Termini, litigano in strada: romano ferito grave L'INTERVISTA Roma, il prefetto: «Rigore su Green pass» ROMA Green pass, a Roma controlli da San Lorenzo DISCARICA Albano Laziale, cittadini sdraiati davanti ai camion

Zaino in spalla, passi felpati ed un cane come 'complice' per rubare negli appartamenti nella notte di ferragosto. La pattuglia stradale dell’XI Distretto di San Paolo della sezione volanti di Roma, dopo esser stata allertata dai vicini, è quindi intervenuta nel cuore della notte per bloccare i due ladri.

Gli arresti

Dopo un breve inseguimento sono stati arrestati in flagranza di reato, un uomo, G.E.D. le iniziali, romeno di 43 anni, sorpreso mentre scavalcava la recinzione di un palazzo e il complice, A.P.C.C. le iniziali. Accortosi che la polizia aveva fermato il suo amico, ha tentato, inutilmente, di nascondersi dietro una recinzione insieme ad un cane di media taglia che avevano con loro. Finito in manette, anch'egli di cittadinanza romena, la polizia ha scoperto che teneva nascosti nel suo zaio un portacenere in argento, due casse audio ed alcuni indumenti. Tra la refurtiva di G.E.D. invece, anch'essa nascosta in uno zaino, è stato rintracciato un documento di identità rubato in un appartamento.

Green pass, a Roma controlli da San Lorenzo a Ostia: «E scattano le sanzioni»

I due avevano precedenti

La coppia era già nota alle forze dell'ordine, entrambi per alcuni precedenti. Uno degli arrestati si è opposto all'azione della polizia ed ha danneggiato prima l’auto di servizio, colpendola con delle testate e poi un computer nello stesso ufficio della forze dell'ordine. Al cagnolino a loro seguito hanno invece pensato altri agenti della questura e nelle prossime ore sarà affidato agli organi preposti.

È attesa per domani mattina al tribunale di Roma la convalida del fermo per i due ladri di appartamento.

Stazione Termini, litigano in strada: romano ferito gravemente a coltellate da un bengalese