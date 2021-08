Albano Laziale, cittadini sdraiati davanti ai camion dei rifiuti di Roma: via Ardeatina bloccata

Venerdì 13 Agosto 2021, 09:14 - Ultimo aggiornamento: 09:15

Albano Laziale, tensione all'alba alla discarica via Ardeatina-Roncigliano: numerose persone si sono sdraiate sulla strada per impedire il passaggio dei camion carichi di rifiuti di Roma. Stamattina ne è arrivato un convoglio di 8 e questo ha nuovamente scatenato l'ira dei comitati che lottano contro la riapertura della discarica di Albano voluta dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Così solo 5 camion sono riusciti a entrare. La via Ardeatina è stata chiusa. Poliziotti e carabinieri sono schierati all'ingresso dell'impianto.

Foto Luciano Sciurba