Roma, 18 arresti per il racket delle bancarelle: anche Dino e Mario Tredicine

E' l'inchiesta sul racket delle bancarelle. La polizia muncipale ha appena arrestato Dino Tredicine. L'uomo è a Regina Coeli, mentre Mario Tredicine è ai domiciliari. Agli arresti anche un funzionario e dell’VIII dipartimento Alberto Bellucci. In tutto si tratta di diciotto misure cautelari (otto in carcere e dieci ai domiciliari) sono state seguite questa mattina, su delega della procura, dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale nell'ambito dell'indagine sul racket delle autorizzazioni per il commercio su strada con il coinvolgimento di pubblici ufficiali, imprenditori e sindacalisti.

​È un volume d'affari mostruoso quello che ruota attorno al racket delle licenze e delle turnazioni dei camion bar a Roma, in cui figurano tra gli indagati due nomi di spicco di una storica famiglia romana di venditori ambulanti, Mario e Dino Tredicine. Per occupare il " posteggio" migliore un commerciante era costretto a pagare alla cricca un pizzo che poteva arrivare fino a 60mila euro all'anno. Si tratta della maxi inchiesta della procura: 40 in tutto gli indagati, a seconda delle posizioni, per associazione per delinquere finalizzata all'induzione a dare o promettere utilità, falso ideologico ed estorsione. Il lavoro degli investigatori ha portato alla luce un giro di mazzette per la gestione delle autorizzazioni per l'occupazione di postazioni per il commercio ambulante, e soprattutto per le relative turnazioni, pilotato da un gruppo composto da dirigenti del Comune, rappresentanti di categoria e titolari di licenze per camion bar o bancarelle. Sotto di loro un esercito di tirapiedi pronti a minacciare gli ambulanti non disposti ad accettare le regole del gioco. Ovvero pagare il pizzo per piazzare la propria attività nel posto migliore a discapito delle regolari turnazioni. In tutto gli stalli gestititi illecitamente erano 240 che fruttavano incassi a sei zeri. Una cifra che poi si sarebbero spartiti - secondo l'indagine - i tre livelli dell'organizzazione criminale. Al vertice un paio funzionari del Dipartimento VIII del comune di Roma: "Sulle rotazioni comando io e decido io ", dice un dirigente al suo collega in una conversazione intercettata dai militari della finanza e dagli agenti del X gruppo di Ostia della municipale.



