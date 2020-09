Racket bancarelle a Roma: 4mila euro al mese per avere le postazioni migliori

Il funzionario Alberto Bellucci, dirigente del Dipartimento sviluppo economico, avrebbe ottenuto almeno 113.218 euro. Avrebbe spifferato notizie del suo ufficio che sarebbero dovute rimanere segrete, ma avrebbe anche fornito un supporto tecnico a Dino e Mario Tredicine , agevolandoli e «preparando missive per conto degli stessi»; si legge nell’ordinanza. È quanto hanno scoperto inquirenti e militari nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto racket delle autorizzazioni sul cosiddetto racket delle autorizzazioni per il commercio su strada con il coinvolgimento di pubblici ufficiali.Bellucci avrebbe anche dato a Mario Tredicine «informazioni riservate relative ad attività svolte dalla Polizia locale riguardanti soste a Villa Borghese e Terrazza Pincio, e le licenze di Alfiero Tredicine». Ma non è tutto. Bellucci e il suo braccio destro, Fabio Magozzi, si sarebbero fatti consegnare mensilmente denaro dagli ambulanti in cambio delle «postazioni migliori di vendita in violazione dei regolamenti comunali», aggirando le rotazioni disposte dal Campidoglio. Il prezzo andava dai 2.500 mila euro al mese - nei periodi di lavoro scarso - fino a 4.000 euro.