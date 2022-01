Roma, Ama: «Il 3% dei lavoratori positivi al Covid, cerchiamo di garantire il servizio»

«In Ama non sussistono motivi di allarme, al momento, per il nuovo innalzamento generale nella popolazione della curva dei contagi. Dalle ultime stime attualmente i lavoratori positivi al virus si attestano intorno al 3%, in massima parte asintomatici. Si tratta comunque di un dato al di sotto dell'incidenza media del virus a livello nazionale». Lo comunica la municipalizzata dei rifiuti di Roma.

«I turni in entrata e in uscita dalle sedi operative vengono tuttora scaglionati con l'attacco turno ogni 30 minuti (ad esempio turno mattina attacco alle 5.30 - 6 - 6.30), evitando anche il contemporaneo accesso agli spogliatoi di lavoratori con armadietti vicini. Viene garantita adeguata aerazione nei locali spogliatoi e aree comuni. Viene assicurata la cristallizzazione degli equipaggi, il più possibile fissi. Almeno per tutto il periodo festivo, ove possibile e consentito, viene adottata la gestione "mono-operatore" per le attività di igiene urbana svolte con i cosiddetti "squaletti"», si spiega.

«L'attenzione di Ama per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori è massima e sono attive tutte le misure possibili per tutelare la comunità di lavoratori dell'igiene urbana. I presidi di sicurezza vengono adeguati di pari passo con l'evolversi dell'emergenza sanitaria in modo, da un lato, di ridurre il rischio preservando la salute e la sicurezza dei lavoratori e, dall'altro, di garantire la continuità del servizio».