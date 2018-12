Roma, al Quadraro "rinasce" il monumento ai caduti della Grande Guerra

Dopo due mesi di lavori di restauro, viene restituito al quartiere del Quadraro il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale, collocato in via dei Lentuli nei pressi di largo dei Quintili, nel Municipio V, quartiere Tuscolano. Si è concluso il restyling del monumento con una nuova illuminazione e la sistemazione dell'area di rispetto. L'intervento di restauro rientra nell'ambito delle iniziative dell'Amministrazione Capitolina promosse per la commemorazione del Centenario della fine della Prima Guerra mondiale.



Realizzato dall'Associazione Internazionale Yococu, Youth in Conservation of Cultural Heritage, che ha sede nel quartiere ed è molto attiva sul territorio del Quadraro con interventi di manutenzione e ripulitura delle opere di Street Art presenti, il restauro è stato eseguito dalla restauratrice Iscr Laura Rivaroli, con la supervisione scientifica della Sovrintendenza Capitolina. L'Associazione ha effettuato l'intervento grazie al contributo di 10.000 euro ottenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, mediante bando pubblico per progetti e iniziative relative alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale.

