Narni, a Palazzo Eroli apre mostra su Grande Guerra: Comune e Isuc ospitano collezione Moro Roma con oltre 5mila cartoline

Sarà inaugurata il 16 novembre al museo civico di Palazzo Eroli la mostra “Nemici, la rappresentazione del nemico nelle cartoline della Grande guerra”. Promossa da Comune e Isuc, con il patrocinio della Regione Umbria, la mostra, di proprietà della Collezione Moro di Roma, racconta la Grande Guerra attraverso l’esposizione di oltre 5mila cartoline e in quantità più limitata fotografie, opuscoli e manifesti prodotti in Italia e all’estero tra la metà del XIX e il XX secolo. Nata alla fine degli anni ’60 dall’iniziativa di Giovanna Moro allo scopo di illustrare pubblicazioni varie, la collezione offre una panoramica su oltre un secolo di storia politica, sociale e del costume.L’esposizione ha ottenuto il riconoscimento della struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della presidenza del consiglio dei ministri ed è diventata punto di riferimento per importanti editori italiani e stranieri. All’inaugurazione interverranno il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, l’assessore alla cultura, Lorenzo Lucarelli, il presidente dell’Isuc, Mario Tosti, e il direttore, Alberto Sorbini. La mostra sarà aperta da venerdì a domenica fino al 15 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 e 30.