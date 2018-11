Ultimo aggiornamento: 15:27

RIETI – Domani, sabato 10 novembre, alle 21, il teatro Flavio Vespasiano ospiterà il concerto del Coro Cai Rieti dal titolo “Sulle tracce della Grande Guerra”. Si tratterà di una serata che desidererà commemorare il centenario della fine del tragico evento, attraverso musica e parole dalle trincee. Ospite d’eccezione, l’attore, regista e doppiatore Luca Violini.«Vi aspettiamo, per rivivere, sotto la direzione del M° Emanuele Stracchi, l’atmosfera del periodo, avendo come riferimento le preziose testimonianze canore i cui titoli richiamano gli avvenimenti e i luoghi più salienti della Grande Guerra – affermano dal Coro Cai – Questa serata esclusiva sarà impreziosita dalla voce del grande Violini, che leggerà alcune bellissime pagine dalla letteratura militare del periodo. Sarà, inoltre, disponibile il breve saggio dal titolo “La Musica ed il Trauma”, scritto dal maestro Emanuele, che intende osservare da vicino come la Musica si imponga, anche durante la guerra, come linguaggio universale tale da esorcizzare il “Trauma” scaturito dall’orrore bellico».La manifestazione sarà anche l’occasione per festeggiare l’85esimo anniversario della fondazione del Club Alpino di Rieti, ripercorrendone le tappe e i risultati ottenuti.L’iniziativa, che fa parte del progetto rientrante nel Programma ufficiale delle commemorazioni a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ad ingresso libero.