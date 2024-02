Avigliano Umbro, un libro racconta le donne durante la Grande Guerra

AVIGLIANO UMBRO Donne in guerra. L'appuntamento è per il 25 febbraio alle 16,30 quando ci sarà la presentazione del libro "Anin" di Angela Torri. L’iniziativa, organizzata dal Laboratorio del Paesaggio si svolgerà alla biblioteca comunale, alla presenza dell’autrice.

Ambientato durante la Grande Guerra a Timau, piccolo paese del Friuli a sei chilometri dal confine con l’Austria, il libro mette in luce la solidarietà di una piccola comunità di fronte all’orrore della guerra. In questo scenario un manipolo di donne, le Portatrici carniche, risolve l’urgente problema dei rifornimenti al fronte. Abituate da secoli per l’estrema povertà ad indossare la gerla, ora se la mettono sulle spalle al servizio del paese in guerra. Con qualsiasi tempo, in mezzo ai colpi nemici, ogni giorno, per ventisei mesi durante i quali le donne riscoprono anche una nuova ‘sorellanza’ in cui spartire fatica e pena e la consapevolezza della propria coraggiosa forza.