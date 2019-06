Rocca di Papa, «Tanti auguri mio eroe»: il commovente post della fidanzata del sindaco Crestini

«Tanti auguri mio eroe, mia spalla, unico e grande amore della mia vita!». Lo ha scritto alla mezzanotte in punto di lunedì, Veronica la fidanzata del sindaco-eroe di rocca di Papa, Emanuele Crestini. Nel giorno dell’autopsia e in cui viene annunciato che giovedì si svolgeranno i funerali, Veronica ricorda invece cpostando la foto di un loro viaggio su Facebook che il 24 giugno, Crestini avrebbe compiuto 47 anni.

Sindaco eroe, giovedì i funerali di Emanuele Crestini al parco della Pompa: «Così come avrebbe voluto lui»

“Avremmo dovuto festeggiare, invece…”. La coppia, lei commercialista di Rocca di Papa, era insieme da sette anni. “Quando Emanuele mi è passato davanti in barella all’ospedale subito dopo l’esplosione in Comune – ha raccontato la ragazza – mi ha chiesto “Quando esco da qui, mi sposi?”. Era convinto di farcela”. Emanuele Crestini subito dopo la violenta esplosione dovuta a una fuga di gas, non aveva esitato a rientrare in Comune e a risalire i piani superiori per mettere in salvo tutti gli altri dipendenti e sincerarsi che nessuno fosse rimasto dentro e in difficoltà. "Lui era così, buono e premuroso con tutti".







