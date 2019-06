Sindaco eroe, giovedì i funerali di Emanuele Crestini al parco della Pompa: «Così come avrebbe voluto lui»

Fissata la data dei funerali del sindaco eroe. L’estremo saluto a Emanuele Crestini si celebrerà giovedì prossimo alle 16.30 presso il parco della Pompa in località Campi D’Annibale a Rocca di Papa. La decisione è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale attraverso la pagina Facebook. Una scelta di celebrare il rito funebre nel parco, necessaria per permettere a un gran numero di persone di assistere alla celebrazione “così come - si legge - il sindaco avrebbe voluto”.

Crestini è morto la sera del 20 giugno dopo alcuni giorni di agonia dovuta alle ferite riportate nell'espolsione del palazzo comunale avvenuta il 10 giugno.

Non appena scelta l’area sono cominciati i lavori di allestimento e messa in sicurezza, a cui partecipa anche Roma Capitale. “Non appena possibile, verrà diramata una comunicazione ufficiale riportante tutte le informazioni e i dettagli riguardanti la cerimonia funebre”.

