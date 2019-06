Rocca di Papa, morto il sindaco eroe: omicidio colposo per i tre operai

Si aggrava la posizione dei tre indagati per l'esplosione avvenuta il 10 giugno a Rocca di Papa. Dopo la morte del sindaco Emanuele Crestini e del delegato del sindaco, Vincenzo Eleuteri, i pm della Procura di Velletri contestano ora il duplice omicidio colposo oltre al disastro colposo e lesioni. Al momento nel registro degli indagati sono iscritti un geologo, il titolare della ditta di Frosinone che stava effettuando i lavori in prossimità della sede del municipio e il fratello, esecutore dell'operazione. Al geologo il comune aveva affidato una serie di test su eventuali cavità presenti al di sotto degli uffici che ospitano il municipio in prossimità dei quali è avvenuta la deflagrazione per una fuga di gas. Il geologo poi aveva affidato i lavori di perforazione alla ditta di Frosinone. Nell'esplosione del palazzo comunale sono rimasti ferite 14 persone, tra cui alcuni bambini.

Rocca di Papa, morto il sindaco eroe Crestini: mise in salvo i dipendenti comunali



Quando la mattina del 10 giugno il palazzo comunale scoppiò per una fuga di gas, il sindaco Crestini, eletto un anno fa con la lista civica “Insieme per Rocca di Papa”, è stato l'ultimo a uscire da quelle stanze divorate dalle fiamme, ha pensato a mettere in salvo tutte le persone che erano rimaste intrappolate tra le macerie e quando l'hanno portato in ospedale le sue condizioni sono apparse subito gravi. Aveva profonde ustioni sul 35 per cento del corpo, in particolare sul viso e sulle mani. Ha lottato ma non è bastato: ieri è deceduto al sant'Eugenio.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini propone per il sindaco Emanuele Crestini «la medaglia d'oro al valor civile». Il titolare del Viminale sottolinea come il primo cittadino si sia «preoccupato di far uscire tutte le persone dal Comune in fiamme, ma il suo eroismo gli è costato la vita: il sindaco di Rocca di Papa ha lottato, ma nella notte è morto proprio per il troppo fumo inalato. Un pensiero commosso alla sua famiglia e a quella dell'altro dipendente comunale Vincenzo Eleuteri, deceduto cinque giorni fa, il 16 giugno».

