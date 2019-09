Roma, divano scaricato in strada a Monteverde, la giustificazione in un cartello

L'ennesima scena di incuria dovuta alla maleducazione di qualche residente della zona, quella che salta oggi agli occhi passeggiando in via Luigi Ronzoni, al quartiere Monteverde, dove un divano rosso, in condizioni non più ottime, ha fatto capolino sul marciapiede. Un problema frequente a Roma, dove le cosidette "trasferte della monnezza", i viaggi della spazzatura fuori dal posto dai bidoni o dalle discariche, non sono certo nuove.

Questa volta c'è tuttavia una sorta di giustificazione. Se ci si avvicina al divano in disuso una scritta su foglio spiega: «Lo deve ritirare l'Ama!». Un avviso lasciato insieme al vecchio mobilio forse perché il proprietario incivile presagiva che he qualcuno si sarebbe avvicinato per fotografare la scena destinata a diventare virale come nuovo caso di incuria a Roma.

