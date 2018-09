Roma, scarica i mobili vicino a un cassonetto, il vicino lo riprende e viene multato

«Un'altra video-segnalazione ci ha permesso di individuare e multare un incivile, una persona che stava scaricando pezzi di mobili davanti ai cassonetti della spazzatura a Vigna Stelluti nella zona nord della città». Lo

scrive su Fb il sindaco di Roma, Virginia Raggi, postando la video-segnalazione. «Questa persona - continua il sindaco - avrebbe potuto portare i rifiuti presso un'isola ecologica o chiedere il ritiro gratuito presso la sua abitazione all'Ama, che gestisce la raccolta degli ingombranti. Non l'ha fatto e ha sporcato la nostra città.







Una cittadina, però, si è armata di cellulare, ha ripreso la scena e l'ha inviata alla Polizia Municipale di Roma Capitale che ha effettuato i controlli e multato il cittadino. Voglio soprattutto ringraziare questa persona perché ha fatto capire che gli incivili restano una minoranza. Denunciare questi atti significa assolvere al proprio dovere. C'è chi giudica ridicoli questi video. Ai romani dico di non avere timore di essere derisi da chi critica questi filmati: chi denuncia compie un servizio per la città e per tutti i suoi cittadini, aiuta a tenere più pulita Roma».

Martedì 4 Settembre 2018



