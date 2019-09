Roma, arrestato il rapinatore seriale di farmacie e supermercati: aveva messo a segno 9 colpi in mezz'ora

Finito in manette il rapinatore seriale di supermercati e farmacie. In mezz'ora aveva messo a segno nove "colpi", tra tentati e consumati, ma l'uomo è stato arrestato dalla polizia. Si tratta di C.M., un 42enne pregiudicato. È accaduto fra le 11 e le 11.30 nel quadrante sud di Roma. L'uomo, a volto coperto e armato di una pistola finta, si è spostato a bordo di uno scooter rubato puntando supermercati e farmacie nelle zone di Colombo e San Paolo.

Sei rapine in mezz'ora tra Testaccio e l'Ostiense: è caccia aperta al bandito seriale

Durante l'ultimo colpo il farmacista - in via Aristide Sartorio - ha reagito e il rapinatore, scappato a piedi, è stato poi bloccato dai poliziotti del commissariato San Paolo. Le indagini vanno ora avanti per chiarire se sia lo stesso autore della sequenza di rapine avvenute nei giorni scorsi nello stesso quadrante della città.



Ultimo aggiornamento: 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA