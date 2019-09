Tor Vergata, in casa droga e kit del rapinatore: arrestata una coppia

A Tor Vergata, i carabinieri hanno arrestato una coppia, lui 37enne già noto alle forze dell’ordine, originario della provincia di Avellino, e lei 27enne romena, barista, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi clandestine e munizioni. A far scattare i controlli, i continui spostamenti dalla loro abitazione, in via Camastra, al bar dove la donna lavora, i Carabinieri hanno deciso di osservarli.



I militari hanno trovato nell'appartamento 52 dosi di cocaina e 3.000 euro in contanti. Sotto il letto c'era una sacca e una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore e altre 46 cartucce, e un passamontagna.



Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e la pistola sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti, al fine di verificare il suo eventuale utilizzo in episodi delittuosi. Gli arrestati sono stati portati e trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo.

