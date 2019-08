Sei rapine in mezz'ora tra Testaccio e l'Ostiense: è caccia aperta al bandito seriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei rapine commesse nel giro di trenta minuti tra Testaccio e Ostiense. È caccia al rapinatore seriale che ieri, armato di pistola e il volto coperto da un casco, ha messo a segno i furti tra le 12,30 e le 13. Il primo in un supermercato Carrefour, in via Giacomo Bove. Da qui si è spostato in via Ostiense dove sotto la minaccia dell'arma ha prima rapinato un Todis (circa 800 euro i proventi del furto) e poi una farmacia. Non contento l'uomo, probabilmente romano, si è diretto in via Cecchi dove ha preso di mira una tabaccheria portando via 100 euro in contanti e oltre 1.000 euro di «Gratta e vinci». In via Giovanni Branca è ancora una farmacia nel mirino dell'uomo, 600 euro portati via. Infine un supermercato Simply a piazza Santa Maria Liberatrice. Gli inquirenti sono al lavoro per risalire all'identità del rapinatore. Al vaglio i racconti dei testimoni e le immagini delle telecamere di video sorveglianza.