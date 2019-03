Rapinatore spara al distributore di benzina ad Arco di Travertino: un ferito, bandito in fuga

Sparatoria verso le 12 al distributore di benzina ad Arco di Travertino a Roma. Un uomo, al momento ricercato, ha ferito al collo il gestore della stazione con una pistola e si è poi dato alla fuga si presume sulla Tuscolana.



La vittima è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Vannini, mentre il rapinatore è scappato a bordo di una macchina trovata poco dopo dai poliziotti in via Filippo Mengaroni, all'altezza del civico 11, e affidata alla Scientifica.



La tentata rapina è avvenuta sotto gli occhi di decini di passanti e automobilisti, il traffico, come sempre a quell'ora, era molto intenso. Ultimo aggiornamento: 13:33