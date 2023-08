Metro A chiusa ad agosto, dal 14 al 24 i treni smetteranno di circolare tra Arco di Travertino e Ottaviano

Chiusura straordinaria della metro A nel mese di agosto. A Roma, da oggi (lunedì agosto 2023) a giovedì 24 agosto i treni smetteranno di circolare tra Arco di Travertino e Ottaviano.

I lavori sulla tratta Anagnina-Ottaviano sono iniziati nel luglio del 2022, con una previsione di durata di 18 mesi, e si sono articolati con chiusure serali della metro A alle 21, da domenica a giovedì, mentre nei giorni di venerdì e sabato è stata conservata la normale chiusura all’1.30.

Si tratta di lavori che Atac e Campidoglio hanno definito «indispensabili e non rinviabili», che comportano la sostituzione integrale dei binari e decisamente complessi. La chiusura integrale era stata ventilata già a marzo dello scorso anno, proprio alla luce del cantiere impegnativo e della necessità di terminarlo in tempo per il Giubileo. Il processo di rinnovamento della metro A, infatti, proseguirà con la sostituzione dei binari nel tratto finale fra Ottaviano e Battistini, che verrà realizzato grazie a fondi giubilari e si concluderà in tempo per l’anno santo.

Da lunedì 14 agosto a giovedì 24 agosto

Interruzione tratta Arco di Travertino-Ottaviano. Regolari tratte Ottaviano-Battistini e Arco di Travertino-Anagnina

Attiva linea bus sostitutiva MA15

Ultime corse metro e navetta MA15 alle ore 21;

Dopo le ore 21 chiusa intera linea e sostituita da linea bus MA sino alle ore 23.30 (attenzione, venerdì 18 e sabato 19 agosto la linea bus MA è attiva sino alle ore 1.30),

Nelle ore notturne, come di consueto attiva linea bus nMA

Venerdì 25 e 26 agosto

25 agosto: Metro A riattivata intera linea. Servizio regolare con ultime corse alle ore 1.30

26 agosto: Servizio regolare con ultime corse alle ore 1.30

Le biglietterie aperte

Aggiornamento, da Atac, sul servizio delle proprie biglietterie:

- dal 14 al 20 agosto la biglietteria di Ponte Mammolo è chiusa per lavori di ammodernamento;

- dal 19 al 23 agosto la biglietteria di Valle Aurelia è chiusa;

- il 15 agosto biglietterie chiuse ad eccezione di quella Termini (atrio metro B).

Le biglietterie on-line restano sempre aperte. Utilizzabili, inoltre, carte di credito/debito e bancomat per pagare direttamente al tornello o a bordo bus/tram.