Dramma della gelosia: litiga con la fidanzata e tenta il suicidio, 24enne salvato dalla polizia

Litigate fusiose die alla fine ha tentato il suicidio . Protagonista, un giovane di 24 anni, che s'è barricato nella stanza da bagno di un appartamento al quinto piano, con l'intenzione di gettarsi dalla finestra. Ha aperto i vetri e s'è seduto sul davanzale con le gambe sporgenti nel vuoto. Le urla disperate della mamma hanno fatto scattare l'allerme e l'arrivo dei poliziotti.E' successo in zona, dove i poliziotti sono intervenuti la scorsa notte, richiamati dalle urla disperate di una donna, in un palazzo di via Tancredi Cartella. A chiedere aiuto la mamma del ragazzo, affacciata a una finestra del quinto piano, che agli agenti ha raccontato che il figlio, appena 24enne, si era chiuso a chiave nel bagno manifestando l'intenzione di suicidarsi.Quando hanno buttato giù la porta, il ragazzo era già seduto sul davanzale con le gambe sporgenti dalla finestra e urlava di volersi lanciare e farla finita. Il giovane, di origini romene, ha continuato a dimenarsi anche una volta afferrato ma, portato al sicuro, è stato portato in ambulanza al più vicino ospedale per le cure del caso.