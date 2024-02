Rissa tra due mogli a colpi di forbici, erano gelose dello stesso marito: paura a Teramo

Si sono ritrovate al centro di una violenta rissa, a Teramo, per doversi contendere lo stesso marito. Questione di poligamia ovvero il matrimonio di un uomo con più donne, in questo caso due. Una delle quali, ad un certo punto, probabilmente sentitasi messa da parte, avrebbe avuto un impeto di gelosia a tal punto da spingerla ad affrontare la donna ritenuta rivale in amore, anche lei, però, moglie di suo marito.

Scontri prima di Perugia-Cesena: per 19 tifosi stadio vietato anche fino a 10 anni. Obbligo di firma a ogni partita delle due squadre

Dove è accaduto

E’ successo in città, nella zona di Colleparco, dove una delle due pare vivesse in una struttura ricettiva del posto.

Si tratta di tutti cittadini stranieri, originari dell’Egitto e della Libia. A dare l’allarme sono stati alcuni testimoni che hanno assistito alla rissa scoppiata in strada martedì mattina e spaventati hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. A quel punto, una volta intervenuti sul posto, è toccato ai carabinieri dividere le donne e cercare di ricostruire l’accaduto. Coinvolta nella rissa anche una terza donna, pure lei straniera, probabilmente amica o comunque conoscente delle altre, che è rimasta coinvolta nei fatti insieme al marito poligamo.

Cosa è successo

Una cosa è certa: se non fossero stati allertati i carabinieri, la situazione sarebbe potuta davvero degenerare. Una delle due donne, infatti, per fronteggiare l’altra ha tirato fuori un paio di forbici con quelle ha ferito l’altra. Le due moglie, che hanno 51 e 36 anni, hanno dovuto far ricorso alle cure mediche per ferite giudicate guaribili in 30 e 6 giorni. Illesa l’altra, che ha invece 20 anni, mentre l’uomo è un 41enne. Una vicenda che non ha sicuramente fatto piacere ai residenti anche perché avvenuta in pieno giorno, poco dopo le 9, anche se subito sedata dai militari.

Le testimonianze

A qualche giorno di distanza dall’accaduto, comunque, non sembra emergere una situazione di particolare allarme. «Io lavoro a Colleparco da oltre 20 anni – tiene a precisare un commerciante della zona – e posso confermare che quello dell’altro giorno è stato un episodio singolo. Anche gli stranieri che vivono in questa zona non danno problemi». Lui stesso si è accorto della rissa dalle urla delle donne, ma poi ha visto arrivare i carabinieri e tutto è finito. Le forbici usate per l’aggressione sono state sequestrate e le quattro persone coinvolte, tre donne ed un uomo, sono state immediatamente identificate e denunciate per rissa e alcune anche per lesioni con l’informativa finita sul tavolo della procura. Una vicenda che racconta, ancora una volta, come per gelosia ci si possa spingere oltre i limiti della legalità, rischiando pure di sferrare una forbiciata ad una donna con la quale ci si condivideva lo stesso marito.