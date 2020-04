Uccide con una spranga figlia di 4 anni e si getta in un pozzo: tragedia in provincia di Arezzo

Tragedia a Levane, frazione del comune di Bucine (Arezzo), dove un uomo di 39 anni ha ucciso la figlia 4 anni, forse a colpi di spranga, e poi ha tentato il suicidio gettandosi in un pozzo. A colpire con inaudita violenza la bambina è stato il padre, 39 anni, operaio originario del Bangladesh. La tragedia si è consumata questa mattina in un'abitazione in via Togliatti. L'uomo sarebbe stato soccorso, estratto dal pozzo e sarebbe ancora vivo. Al momento non sono note le condizioni dell'uomo, medicato al pronto soccorso del presidio di Santa Maria della Gruccia di Montevarchi (Ar). In ospedale è stato trasportato anche il fratellino della bimba, ricoverato in codice giallo.

In casa trovati la mamma della bambina, in stato confusionale, e il fratellino più grande, a sua volta ferito ma lievemente. La bambina presenterebbe una ferita alla gola. Piccole escoriazioni per il fratello che avrebbe 12 anni. Sotto choc la madre che al momento non sarebbe in grado di parlare.

Tutto è avvenuto in un'abitazione al terzo piano di uno stabile. A dare l'allarme secondo quanto appreso sarebbe stato un vicino di casa. Il padre della bambina si sarebbe poi buttato in un pozzo vicino all'abitazione, che non sarebbe molto profondo. Tutto da chiarire al momento cosa abbia scatenato l'aggressione. Sul posto, insieme ai carabinieri di Bucine, San Giovanni e di Arezzo, intervenuto anche il pm Laura Taddei.

