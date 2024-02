Nancy Brilli: «Ivano Fossati? Ogni litigata finiva a botte, era gelosissimo. Con Roy De Vita siamo tornati a sentirci»

Nancy Brilli e Ivano Fossati, una storia d'amore intensa e turbolenta. «Io e Ivano ci siamo amati pazzamente, ma avevamo un rapporto non sano, fatto di gelosia e litigate furibonde. Lui mi ha messo le mani addosso e anche io ho risposto. Gliene ho date una volta di santa ragione perché le meritava tutte», ha raccontato l'attrice ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, nella puntata in onda oggi. 24 febbraio, su Rai2 alle 14.

La gelosia

«Ogni litigata - dice l'attrice - finiva a botte, eppure ci eravamo innamorati nel modo più romantico possibile.

Ritorno di fiamma?

«Asette anni dalla fine della mia storia con Roy De Vita, siamo tornati a sentirci. Roy mi ha mandato nei giorni scorsi delle foto che ricordavano il nostro passato amoroso, è stato affettuoso e abbiamo ripreso a parlarci. Ma nello stesso periodo si sono riaperti anche i miei rapporti con il padre di mio figlio Francesco, Luca Manfredi, dopo un 'freddo' durato parecchi anni. Quando, venti anni fa, io e Luca ci lasciammo, lui pensava fosse a causa di Roy e solo ora sono riuscita a fargli capire che quella storia è partita solo dopo la nostra separazione», racconta ancora l'attrice. Il suo cuore, dopo un lungo gelo, si sia riaperto all'amore.

«Avevo chiuso con gli uomini - dice - Sono stata sola per tanto tempo e non sentivo l'esigenza di un compagno. Ora qualcosa è cambiato. Forse risentire i due uomini piu importanti della mia vita, Roy e Luca, mi ha fatto scoprire che sono pronta a innamorarmi nuovamente. C'è già qualcosa che bolle in pentola, ne parlerò quando sarò sicura. Ma una cosa posso dirla: sono serena e anche felice alla soglia del mio compleanno piu importante (il 10 aprile compirà 60 anni, ndr) e nell'anniversario dei miei 40 anni di carriera».