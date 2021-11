Roma, camion dell'Ama fa cadere trave dal ponte delle Capannelle: nessun ferito, strada chiusa

Mercoledì 3 Novembre 2021, 11:57

Una trave è caduta dal ponte della ferrovia in via delle Capannelle a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Al momento non risultano feriti né danni. Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area con la chiusura di via delle Capannelle, da Via Appia Nuova a Via Tuscolana, in entrambi i sensi di marcia. La polizia locale è ancora impegnata nelle chiusure stradali e nei servizi di viabilità potenziati in tutta la zona.

A quanto reso noto dai pompieri, sarebbe stato un camion dell'Ama durante il transito a urtare con il cassone la trave di metallo che delimita il transito ai veicoli di oltre 3,5 metri facendola cadere sulla carreggiata. La polizia locale visionerà le immagini delle camere per ricostruire l'accaduto. Al momento, secondo quanto si apprende dai vigili, il mezzo Ama non sembrebbe coinvolto.

