Movida violenta a Roma, chiude un'altra discoteca: sigilli al Planet

Un'altra discoteca chiusa a Roma. È stata disposta dal Questore di Roma la sospensione delle licenza, con conseguente chiusura per 15 giorni, del Planet, una popolare discoteca che si trova in via del Commercio, zona Ostiense. Ad eseguire il provvedimento sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo.

Nel locale, molto frequentato in orario serale e notturno - soprattutto il venerdì e il sabato -, si sono verificati episodi di criminalità e violenza che hanno più volte richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. È stato accertato inoltre che, l'attività di sicurezza ed assistenza per l'afflusso e deflusso del pubblico, era svolta con la collaborazione di personale, i cosiddetti «buttafuori», senza autorizzazioni prefettizie. Numerosi sono stati inoltre gli esposti da parte di cittadini per il grave disturbo alla quiete pubblica, nonchè gli insostenibili e numerosi episodi di furti nell'area circostante.

