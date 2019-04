Roma, chiude la discoteca Factory club: «Problemi burocratici»

Ultimo aggiornamento: 16:53

Chiuso da venerdì 5 aprile e per tutto il week end il Factory Club, discoteca punto di riferimento per i giovani di Roma Nord, in piazzale dello Stadio Olimpico. «Per problemi burocratici resteremo chiusi fino a lunedì», si legge nelle Storie di Instagram. Nella serata di venerdì si sarebbe dovuto esibire dj Ludwig, che ha annunciato il rinvio della serata a venerdì prossimo. «Dispiace tanto anche a me - ha detto su Instagram - ma solo alla morte non c'è rimedio. Ci vedremo la settimana prossima ancora più carichi».