Roma, «Salviamo gli alberi a Tiburtina», la petizione dei residenti contro il progetto del Campidoglio

Una petizione per salvare gli alberi del progetto di riqualificazione presentato dal Comune. È questa l'iniziativa presentata dai comitati di quartiere e dalle associazioni dei residenti nella zona della stazione Tiburtina. La richiesta è semplice: «Fermare lo sterminio degli alberi che dovrà essere avviato a termine dell'abbattimento della sopraelevata della Tangenziale est» e si dicono «pronti a incatenarci se serve». La raccolta firem è stata avviata online dal Comitato cittadini stazione Tiburtina, dall'Associazione rinascita Tiburtina e da Cittadinanzattiva Nomentano. In alcuni punti attorno alla stazione, spiega Lorenzo del Comitato stazione Tiburtina, «verranno tagliati gli alberi per mettere strade, capolinea degli autobus e una discesa».

Per questo i comitati sui social annunciano: «Avvieremo ogni iniziativa possibile per salvare tutti gli alberi presenti. Facciamo una petizione online per chiedere al Comune di fermare questo progetto scellerato che elimina decine di alberi secolari alla stazione Tiburtina. Partiamo con questa petizione ma non sarà l'unica iniziativa che faremo. Presto, anche in collaborazione con Legambiente, organizzeremo altre iniziative perchè qualsiasi riqualificazione non può che avere al centro del progetto la tutela e la valorizzazione del verde esistente».

